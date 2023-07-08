وبين المصدر ذاته ان الحملة انتظمت بمشاركة مصالح المعتمدية والحرس البحري والامن العمومي والحرس البلدي ووحدة الاستطلاع و الدعم العملياتي البحري،علاوة على مصالح الادارة الجهوية للتجارة والادارة الجهوية للصحة، ووكالة الشريط الساحلي وبلدية المكان، وهي تندرج في اعمال اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة الانتصاب على الشواطئ .

كما تم خلال ذات الحملة تحرير جملة من محاضر المخالفات التجارية والصحية وحجز للاتلاف كميات من المواد الاستهلاكية ومنها تحرير 15 محضرا اقتصاديا، و15 محاضر تنابيه صحية، و6 مخالفات صحية، وحجز اعداد هامة من النرجيلة وكميات من المعسل وغيرها من المواد.يشار الى ان حملات المراقبة الميدانية لمختلف شواطئ الولاية ستتواصل الى غاية نهاية الموسم الصيفي، في اطار التصدي لكل الخروقات، وقد سبقت الحملة الرقابية لنهار اليوم بشاطئ "كوكو" سبقتها حملات جهوية مشددة بكل من شواطئ رفراف وسيدي سالم والصخور وهي متواصلة وذلك في اطار الاستراتيجية الجهوية التي اقرتها مصالح الولاية خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة لمقاومة كل اشكال التعدي على الملك العمومي بانواعه ولاسيما الاستغلال المؤقت للشواطئ دون وجه حق قانوني