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تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات في سوسة و إلقاء القبض على عناصرها

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 19:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس وإقليم الحرس الوطني بسوسة، من القاء القبض على اربعة اشخاص من بينهم فتياتين، وحجز 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين كانت بحوزتهم، الى جانب سيارة فخمة ودراجتين ناريتين كبيرتا الحجم، ومبلغا ماليا من العملة التونسية متأتيا من عائدات الترويج .

وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأنه تم القبض على عناصر العصابة بعد نصب كمين محكم، وذلك على إثر توفر معلومات لدى الوحدات المذكورة مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص ترويج المواد المخدرة داخل معتمديات ولاية سوسة.

...

وأضافت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بعناصر العصابة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


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