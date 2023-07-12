مسؤولون تونسيون ومستثمرون يؤكدون من اوساكا استعداد القطاع الصناعي في تونس لمزيد استقطاب الشركات الياباينة

دعا المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب ، من مدينة أوساكا اليابانية، المؤسسات اليابانية ذات القدرات التكنولوجية العالية الى الاستثمار في تونس خاصة وان القطاع الصناعي على أتم الاستعداد لاستقطاب هذه الشركات.

وشكل لقاء أوساكا الذي انعقد مؤخرا باليابان، اول لقاء بين الفاعلين الاقتصاديين من تونس واليابان في القطاعين العام والخاص بعد انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية " تيكاد 08" في تونس يومي 27 و28 أوت 2022 وشدد الطبيب في كلمة القاها امام اكثر من 20 شركة ان الشركات اليابانية يمكن تطوير انشطتها لاستهداف الاسواق الاوروبية والافريقية مستفيدة من الكفاءات العالية التي توفرها السوق التونسية

ونظم ندوة أوساكا مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في طوكيو بدعم من غرفة التجارة والصناعة في أوساكا، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط وسفارة تونس في طوكيو، بالإضافة إلى سفارة اليابان في تونس.

وجرى، في هذا الإطار، استعراض مميزات مناخ الأعمال في تونس والطرق الكفيلة بتعزيز الاستثمار وتسهيل وجود الشركات اليابانية في تونس، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وفق بلاغ اصدرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



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وشارك في الندوة عدد من المستثمرين من القطاع الخاص وتضمنت عروضا قدمها سفير تونس في اليابان محمد اللومي،، سفير اليابان في تونس، وتاكيشي أوسوغا، الى جانب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب ومستثمرين يابانيين في تونس.

واستعرض عدد من المستثمرين المشاركين في الندوة من ممثلي الشركات اليابانية التي تعمل في تونس تجاربهم في إنشاء وتطوير أنشطتهم في البلاد بفضل البيئة الملائمة للاستثمار.

وتقدر غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، الاستثمارات اليابانية في تونس بنحو 2.5 مليار دولار مما يجعل من طوكيو ثالث أكبر مستثمر في تونس بعد فرنسا وإيطاليا.

وتوفر الشركات اليابانية المستثمرة في تونس حوالي 25 ألف موطن شغل في العديد من القطاعات، وذلك بالخصوص في ميادين تصنيع قطع غيار السيارات وتحلية المياه والبنية التحتية وإنتاج الطاقة.

وقدم القطاع الخاص التونسي خلال " تيكاد 08" 81 مشروعًا للمستثمرين الحاضرين في المؤتمر بقيمة 2.7 مليار دولار يمكن ان تساهم في بعث 35000 موطن شغل.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد في خطابه بمناسبة انعقاد "تيكاد 08" ، أن تونس ستستمر في دعم شراكتها رفيعة المستوى مع اليابان، مسلطاً الضوء على المكانة الاستراتيجية للبلاد باعتبارها تمثل منصة تصل بين إفريقيا وأوروبا. وقال رئيس الدولة: "أدعو أصدقائنا اليابانيين للاستثمار في تونس وإقامة شراكات مع التونسيين لتحقيق أهداف أكثر اهمية مما يفعله كل طرف بمفرده...دعونا نمضي قدما معا من أجل تعاون نموذجي لأننا نتشارك نفس القيم ونفس الرؤية "



