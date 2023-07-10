وزيرة الأسرة والمرأة تجتمع بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من أجل تسريع المشاريع المعطّلة

تمحورت جلسة عمل جمعت الاثنين، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، حول تسريع انجاز المشاريع المعطلة

.في مجال مؤسسات المرأة ورعاية الطفولة وكبار السن، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة في بلاغ لها عقب هذه الجلسة التي عقدت بمقرها .



واتفق الوزيران في أعقاب هذا اللقاء، على احداث لجنة مشتركة لمتابعة المشاريع المشتركة تجتمع ستّ مرات في السنة لحل الاشكاليات العقاريّة ورصد الاعتمادات الكافية لتسريع انجاز المشاريع المتعلقة بقطاعات النهوض بالمرأة ورعاية الطفولة وكبار السن.



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واعتبرت آمال بلحاج موسى أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر الى أنه يهدف الى ايجاد حلول لعدد من مشاريع الوزارة كما تطرّق الى استكمال إجراءات تخصيص عقارات من أجل الشروع في انجاز عدد من لمؤسسات في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بهدف إسداء الخدمات الاجتماعية والتنشيطية والترفيهية لمستفيديها.



وأفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهته أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعمل وفق مقاربة أفقيّة مع كافة الوزارات على قاعدة ترتكز الى أن العقار في خدمة الصالح العام مشيرا، الى أن الجلسة مثلت مناسبة للبحث عن الحلول المستوجبة من أجل فض الملفات المرتبطة ببعض المشاريع العمومية



وتدارس ممثلون عن الوزارتين خلال هذه الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الأسرة والمرأة جملة من المشاريع، التي تعتزم هذه الوزارة انجازها، واتفقوا على تخصيص أربعة عقارات لفائدة

كل من مركب الطفولة القصور والفضاء

النموذجي للأسرة بنبر بولاية الكاف ومركب الطفولة أجيم جربة بولاية مدنين والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل الزغادية البطاح بولاية جندوبة



وناقش الطرفان كذلك سبل دعم نفاذ النساء والفتيات صاحبات الشهائد العليا وغيرهن من بين الراغبات في بعث مشاريع فلاحيّة إلى الآليات القانونية المتاحة لكراء العقارات الدوليّة الفلاحيّة.



