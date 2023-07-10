وزير الداخلية يتحادث مع رئيس "مؤسسة فداء"

مثل النظر في كيفية إحالة ملفات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من منتسبي وزارة الداخلية على مؤسسة "فداء"، أبرز محاور اللقاء الذي دار يوم الجمعة الفارط بين وزير الداخلية كمال الفقي ورئيس "مؤسسة فداء" أحمد جعفر، بمقر الوزارة.



كما تم التباحث خلال اللقاء، حول إجراءات وصيغ التنسيق بين الطرفين، والتشاور حول دعم "مؤسسة فداء" بالموارد البشرية والمادية، حتى يتسنى تعهدها بالملفات الراجعة لها بالنظر وممارسة أشغالها، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية.





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يشار الى أنه تم اصدار المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق ب "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. كما صدر الامر عدد 957 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير "مؤسسة فداء".



وتخضع "مؤسسة فداء" لإشراف رئاسة الجمهورية ومقرها بتونس العاصمة.



