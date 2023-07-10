سليانة: الادارة الجهوية للتجهيز تنطلق في تنفيذ جملة من التدخلات بعدد من المعتمديات

انطلقت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة، في القيام بجملة من التدخلات بعدد من المعتمديات، وذلك في إطار برنامج العطلة الآمنة وفي نطاق برنامج السلامة المرورية، حسب رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان علي البحري.



وبين البحري في تصريح اليوم الاثنين لصحفية "وات" أن المصالح المعنية تدخلت بالمناطق الخضراء وأنجزت عددا من ممرات المترجلين بمدخل الولاية، على مستوى طريق تونس وبمدخل مدينة قعفور على مستوى طريق بوعرادة ومدخل مدينة سليانة على مستوى طريق قعفور





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و أضاف أن نفس المصالح قامت بدهن مخفضات السرعة بمدخل مدينة قعفور من جهة بوعرادة، فضلا عن مدخل مدينة سليانة في اتجاه معتمدية مكثر مرورا بمنطقة زواغة وصولا إلى مكثر فضلا عن العناية بمداخل المدن بمدينة بوعرادة عبر جهر مجاري المياه بالطريق الجهوية 47 على مستوى حدود ولاية زغوان وجهر مجاري المياه بالطريق الجهوية 29 من حدود ولاية باجة إلى مدخل مدينة بوعرادة والطريق الجهوية 73 من قعفور إلى ولاية سليانة والطريق الوطنية رقم 4 من ولاية سليانة في اتجاه مكثر الى جانب صيانة الاشارات المرورية العادية وزلاقات الأمان



وأشار البحري الى أن البرنامج سيتواصل الى غاية العودة المدرسية لتتم العناية بممرات المترجلين خاصة على مستوى المؤسسات التربوية، اضافة الى التشوير الأفقي على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 والطريق الجهوية 47 و الطريق الوطنية رقم 4 وتركيز زلاقات الأمان بالطريق الوطنية رقم4 وبالطريق المحلية 727.