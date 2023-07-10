بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم - تونس تتصدر جدول توزيع الميداليات بذهبيتين وفضية واحدة

تصدرت تونس جدول توزيع الميداليات في اعقاب اليوم الثاني لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس بثلاث ميداليات (ذهبيتان وفضية واحدة).



وعادت الميداليتان الذهبيتان الى كل من روعة التليلي في دفع الجلة (اف 41) برمية قدرها 10م فاصل 33 واحمد بن مصلح في دفع الجلة (اف 37)برمية بلغت 15م فاصل 59 بينما جاءت الميدالية الفضية بواسطة مروى البراهمي في رمي الصولجان (اف 32) برمية 27م فاصل 01.

أخبار ذات صلة: بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الهمم - ميدالية ذهبية لروعة التليلي في دفع الجلة...

وعادت الميداليتان الذهبيتان الى كل من روعة التليلي في دفع الجلة (اف 41) برمية قدرها 10م فاصل 33 واحمد بن مصلح في دفع الجلة (اف 37)برمية بلغت 15م فاصل 59 بينما جاءت الميدالية الفضية بواسطة مروى البراهمي في رمي الصولجان (اف 32) برمية 27م فاصل 01.

...



وتصدرت تونس جدول توزيع الميداليات متقدمة على كولومبيا واوزبكستان اللتين تملكان 4 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و1 بروزنزية) وبولونيا ب3 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية) والصين ب3 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و1 برونزية).

وتقام بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخصوصية بمشاركة أكثر من 1200 رياضي من 107 دولة.

وتشارك تونس في هذه التظاهرة العالمية ب16 رياضيا ورياضية في مختلف الاختصاصات.

ر-امين



