بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الهمم - ميدالية ذهبية لروعة التليلي في دفع الجلة

توجت البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي، صباح اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في اختصاص دفع الجلة ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس من 8 الى 17 جويلية الجاري.
ونجحت روعة التليلي في السيطرة على المنافسات لفئة (اف 41) بعد تسجيلها رمية قدرها 10،33 متر لتحافظ على لقبها العالمي، و تسجل رقما قياسيا بتسع تتويجات بعد ذهبية2011 بكرايستشيرش نيوزلندا وذهبية ليون 2013 وذهبيتي الدوحة 2015، و ذهبيتي لندن 2017 وذهبيتي دبي 2019.
وتقام بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخصوصية بمشاركة أكثر من 1200 عداء من 107 دولة.
ونجحت روعة التليلي في السيطرة على المنافسات لفئة (اف 41) بعد تسجيلها رمية قدرها 10،33 متر لتحافظ على لقبها العالمي، و تسجل رقما قياسيا بتسع تتويجات بعد ذهبية2011 بكرايستشيرش نيوزلندا وذهبية ليون 2013 وذهبيتي الدوحة 2015، و ذهبيتي لندن 2017 وذهبيتي دبي 2019.
وتقام بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخصوصية بمشاركة أكثر من 1200 عداء من 107 دولة.
وتشارك تونس في هذه التظاهرة العالمية ب16 رياضيا ورياضية في مختلف الاختصاصات.
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