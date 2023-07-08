القصرين: حملة تحسيسية بمدينة القصرين تستهدف أصحاب الدراجات النارية لتوعيتهم بأهمية لبس الخوذة وتأمين دراجاتهم

في إطار برنامج العطلة الآمنة لسنة 2023 الذي يحمل شعار "سلامتكم أمانة الجميع"، نفذت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية القصرين، اليوم السبت، حملة تحسيسية توعوية بمدينة القصرين، بهدف تحسيس أصحاب الدراجات النارية بأهمية ارتداء الخوذة وتأمين دراجاتهم في ظل الارتفاع الكبير في حوادث المرور، مقابل عدم تحصل ضحايا حوادث الدراجات النارية على حقوقهم .



وأوضح المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود بناني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التشخيص الذي قامت به الجمعية خلال ال6 أشهر الأولى من سنة 2023 حول أسباب حوادث المرور بالجهة، كشف أن 51 بالمائة من جملة الحوادث المسجلة توجد في مدينة القصرين وأن 18 بالمائة منها تمت بواسطة الدراجات النارية وأن أكثر من 80 بالمائة من سائقي الدراجات النارية بالولاية لا يحترمون لا قانون المرور ولا السلامة المرورية (التأمين والخوذة).





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وبين بناني أنه في سبيل تسهيل عملية تأمين الدراجات النارية بجهة القصرين (وهي عملية غير متاحة بالقصرين منذ سنوات) إتصلت المندوبية الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بإحدى شركات التأمين بتونس العاصمة والتى فتحت موقعا للغرض عبر شبكة الإنترنت، في سبيل فسح المجال أمام أصحاب الدراجات النارية للتسجيل لتتولى فيما بعد تتوجيههم لشركات التأمين بالولاية لتأمين دراجاتهم النارية وضمان حقهم في التعويضات عند الحوادث.



وذكر ذات المصدر أن جملة الحوادث المسجلة بولاية القصرين خلال ال06 أشهر الأولى من سنة 2023 الى حدود يوم 5 جويلية الجاري، تقدر ب117 حادثا مروريا تسبب في مقتل 27 شخصا وفي إصابة 169 جريحا ، مضيفا أن ولاية القصرين احتلت خلال ال06 أشهر الأولى من السنة الجارية على المستوى الوطني، المرتبة 7 في عدد القتلى واحتلت المرتبة 10 وطنيا في عدد حوادث الطرقات والمرتبة 12 في عدد الجرحى.



وبين بناني في سياق متصل أن تونس تسجل يوميا 14 حادث مرور وأن المتسبب في هذه الحوادث هم من الرجال بنسبة تقدر ب79.03 بالمائة مقابل 20.97 بالمائة نساء، مشيرا إلى أن الدراجات النارية تساهم بشكل كبير في حوادث الطرقات.



ولفت من جهة أخرى، إلى أن المندوبية الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين ستواصل في الأسابيع المقبلة عملها الميداني وحملتها التحسيسية والتوعوية لفائدة سواق الدراجات النارية الذي تنفذه لجنة فنية عبر التنقل إلى مدينة تالة التي تحتل المرتبة الأولى بالجهة في عدد القتلى المتسببة فيهم الدراجات النارية خلال ال06 أشهر الأولى من السنة الجارية عبر تسجيل 8 قتلى، تليها معتمدية سبيطلة التي قال إنه تم فيها تسجيل 4 قتلى خلال نفس الفترة جراء الدراجات النارية.



وقال بناني إن هذه الحملة الميدانية ستتواصل طيلة الفترة المتبقية من شهر جويلية الجاري وستعقبها حملة تحسيسية توعوية للمترجلين تتضمن حملة تشوير لعدد من الطرقات وحملة لترك الرصيف وذلك خلال شهر أوت المقبل، مؤكدا أن هذه الحملات تهدف بالأساس الى توعية المواطنين ومستعملي الطريق على وجه الخصوص بمخاطر الطريق وبأهمية إحترام قوانين السير ومعرفة علامات التشوير وتجنب السلوكات الخاطئة والسياقة المتهورة والافراط في السرعة ...



يشار الى أن الحملة التحسيسية حول السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات المنتظمة اليوم بمدينة القصرين، أشرف عليها والي الجهة رضا الركباني وواكبتها ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية وشاركت فيها فرق أمنية ووحدات الحماية المدنية وممثلي المنظمات الوطنية والإدارة الجهوية للتجهيز وبلدية القصرين المدينة .



وتضمنت الحملة فقرات تنشيطية متنوعة، تم خلالها توزيع عدد من المطويات على مستعملي الدراجات النارية تتضمن معطيات حول شركة التأمين، كما تم خلال الحملة تقديم نصائح و إرشادات وقائية للعموم لتحسيسهم بأهمية السلامة المرورية.