بنزرت: تشديد المراقبة للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالشريط الساحلي بين شاطئي سيدي سالم والصخور ببنزرت الشمالية

نفذت اليوم الجمعة، اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة الانتصاب على الشواطئ، حملة مراقبة على نسق الانتصاب المؤقت على طول الشريط الساحلي بين شاطئي سيدي سالم والصخور ببنزرت الشمالية، افضت الى اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الخاصة بحجز وإزالة مجموعات هامة من الواقيات الشمسية وتوابعها التي تم تركيزها من قبل أصحابها على الشاطئ دون احترام النصوص القانونية وازالة الفوضوي منها وتحرير جملة من محاضر المخالفات والتعهدات بعدم العود .



وجدد والي بنزرت سمير عبد اللاوي في تصريح ل"وات"، لدى إعطائه إشارة انطلاق الحملة، التاكيد على ممثلي الجهاز الرقابي، بالحرص على التصدي لكل الظواهر الدخيلة وتطبيق القانون على الجميع، سواء بشان المساحات المخصصة للانتصاب على الشاطئ او ظروف عرض المواد الاستهلاكية والاسعار عموما او البناء العشوائي علاوة على تفعيل تنفيذ القرارات البلدية المتخذة في هذا الشان.





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يشار الى ان حملة مراقبة سير الانتصاب المؤقت على طول الشريط الساحلي بين شاطئي سيدي سالم والصخور ببنزرت الشمالية سبقتها عدة حملات مماثلة في اكثر من موقع ساحلي، وذلك في اطار الاستراتيجية الجهوية التي اقرتها مصالح الولاية خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة، لمقاومة كل اشكال التعدي على الملك العمومي بانواعه ولاسيما الاستغلال المؤقت للشواطئ دون وجه حق قانوني، وهي متواصلة طيلة الموسم الصيفي، وفق تأكيد والي بنزرت.



يذكر ان الحملة اشتركت فيها معتمدية بنزرت الشمالية ومصالح الحرس البحري والامن السياحي وبلدية بنزرت ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي.