وزارة التربية توقع اتفاقية مع شركة "بنتا" بهدف تعزيز جهود صيانة المؤسسات التربوية

وقعت وزارة التربية اليوم الخميس اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة "بنتا" للإنتاج الباثة على قناة قرطاج + "تندرج ضمن شراكة مع هذه الشركة من خلال برنامج "مدرستي" الذي سينطلق بثّه بداية من السنة الدراسية 2023 – 2024" وفق بلاغ للوزارة.



ويهدف برنامج "مدرستي" إلى العمل على معاضدة مجهود وزارة التربية في صيانة المؤسسات التربوية من خلال توفير المرافق الاساسية والصحية والمعدّات والتجهيزات ضمانا لظروف دراسية جاذبة سليمة تحفيزا للتلاميذ وتحقيقا لمردودية تعليمية.





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وقالت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن الاتفاقية تسعى إلى صيانة ستّ وعشرين مؤسسة تربوية بداية من السنة الدراسية 2023-2024 عبر برنامج تلفزي يتابع المشروع ويُوثق مراحله مما يطرح على الرأي العام والمجتمع المدني فكرة ومثالا عن أهمية إسناد مجهود الدولة في تعهد المؤسسات التربوية بالصيانة والتجديد والتطوير.



وأشار وزير التربية محمد علي البوغديري لدى إشرافه على إمضاء الاتفاقية، إلى أن تونس في حاجة أكيدة إلى مثل هذه المبادرات لمعاضدة مجهود الدولة في قطاع التربية والتعليم لا سيما في مجال الاعتناء بالفضاءات التربوية التي تشكو العديد من النقائص على مستوى البنية التحتية والخدمات المدرسية.