الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن استئناف نشاط الخط تونس - طبرقة غدا الجمعة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن، الخميس، عن استئناف نشاط الخط تونس/طبرقة، بداية من يوم غد، الجمعة، وذلك بعد انقطاع دام قرابة 13 سنة.



وسيستأنف نشاط الخط تونس/طبرقة، وفق بلاغ صادر عن الشركة، بسفرة يومية واحدة ذهابا وايابا، وسيكون الانطلاق ذهابا من تونس العاصمة عبر ولاية باجة على الساعة السادسة والنصف صباحا، والانطلاق إيابا من طبرقة عبر ولاية باجة على الساعة الواحدة بعد الزوال.





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وتعمل الشركة على استيعاد نشاط عدد من خطوطها الملغاة بفضل جهودها في صيانة حافلاتها وإعادة إدخالها حيز الإستغلال، بعد تأمين كافة عناصر الأمن والسلامة بها وتنفيذ برنامجها الإستثماري المتعلّق بالإقتناءات الجديدة والمبرمجة.