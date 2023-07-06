المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بصفاقس تنظم المعرض البيداغوجي البيئي لمؤسسات ما قبل الدراسة

تُختتم، اليوم الخميس، بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، فعاليات المعرض البيداغوجي البيئي لمؤسسات ما قبل الدراسة، التي انطلقت، أمس الأربعاء، ببادرة من المندوبية الجهويّة للمرأة والأسرة بصفاقس وبمشاركة 32 روضة أطفال دامجة.



وستشهد فعاليات الاختتام، تنظيم عروض تنشيطيّة متنوعة وورشات حيّة للموسيقى والرقص والفنون التشكيليّة والعروض المسرحيّة بمشاركة أطفال الرياض الدامجة حول موضوع حماية البيئة، حسب بلاغ، صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.





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ويندرج هذا المعرض الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة، في إطار إرساء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل والتغيّرات المناخية، وتوعية الطفل بأهمية المحافظة على مكتسباته وبحقّه في بيئة سليمة وتوعيته بضرورة تحمل المسؤولية ليكون فاعلا في محيطه فضلا عن تحفيز رياض الأطفال الدامجة على إدراج البعد البيئي في أنشطتها اليومية وفي اختيار تجهيزات مقتصدة للطاقة واعتماد آليات الرسكلة وإعادة الاستغلال.



وللاشارة شهد اليوم الأول من هذا المعرض البيداغوجي الذي انتظم بالمركب الثقافي الجموسي بصفاقس عرض منتوجات أطفال رياض الأطفال الدامجة

بعد رسكلة وتثمين النفايات وبقايا اللُمج وتأثيث ورشة نشاط تفاعليّة بتأطير من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

