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بنزرت: استكمال المصادقة النهائية على ضبط الحدود الترابية لكافة معتمديات الولاية

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 13:39 قراءة: 0 د, 47 ث
      
استكملت، اليوم الاربعاء بولاية بنزرت، عملية انجاز "المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات"، وذلك اثر مصادقة اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة المشروع على ضبط الحدود الترابية النهائية لـ40 عمادة بـ7 معتمديات وهي معتمديات جومين وتينجة وراس الجبل وغار الملح والعالية وسجنان ومنزل جميل، بعد ان كانت صادقت نهاية الشهر المنقضي على الضبط النهائي لـ62 عمادة بكل من معتمديات بنزرت الشمالية واوتيك وغزالة ومنزل بورقيبة وماطر وبنزرت الجنوبية وجرزونة .

وجدد رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى إشرافه على اشغال الاجتماع بحضور اعضاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية، التأكيد على الأهمية التنموية والاجتماعية الكبرى لمشروع التحديد الترابي للعمادات بالجهة ومساهماتها في مزيد تعزيز التخطيط التنموي والعمراني وأيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة ككل بجميع العمادات والجهة ككل، علاوة على المخرجات الحضارية الكبرى المنتظرة من المشروع محليا وجهويا ووطنيا في إنجاح المحطات الانتخابية الديموقراطية التي تستعد البلاد لانجاحها وانجازها

...

يذكر ان والي بنزرت كان تولى بالمناسبة تكريم جميع أعضاء اللجان المحلية والجهوية المساهمين في إتمام المشروع .


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