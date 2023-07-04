إحداث مقرّ جديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة

تم احداث مقرّ جديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالعاصمة وذلك بعد إعادة تهيئته وتجهيزه بمعدّات عصريّة مواكبة لتطوّر تكوين الصيادلة.

وثمّن وزير الصحّة علي المرابط، خلال تدشينه أمس الاثنين بالعاصمة مقر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، هذا المكسب الذّي يدعم مساهمة مجلس الصيادلة في الإرتقاء بدوره في مجال تكوين الصيادلة وتأطيرهم للاضطلاع بمهامّهم صلب المنظومة الصحّية الوطنيّة.

وذكّر في هذا الصدد بحرص وزارة الصحّة على تعزيز مهنة الصيدلة من خلال عدّة إجراءات من بينها إصلاح قانون المهن الصيدليّة واستكمال إرساء الوكالة الوطنيّة للدّواء والمواد الصحّية وفتح الآفاق أمام الصيادلة الشبّان.





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وحضر موكب التّدشين بالخصوص رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة وممثّلو مجلس هيئة الصيادلة على المستوى المركزي والجهوي

وتمّ بالمناسبة تكريم ثلّة من الصيادلة ممّن تداولوا على رئاسة المجلس.



