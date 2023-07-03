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فيلم "بنات ألفة" يفوز بجائزة أفضل فيلم دولي في مهرجان ميونخ السينمائي الدولي

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 23:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فاز فيلم " بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة أفضل فيلم دولي بالدورة 40 لمهرجان ميونخ السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم "بنات ألفة" الذي يراوح على مستوى الطرح بين الطابع الروائي والوثائقي قصة أم لديها 4 بنات، وتكتشف هذه انضمام ابنتيها المراهقتين الى أحد التنظيمات الإرهابية، وتكافح في إعادتهما إلى تونس مرة أخرى، في محاولة للحفاظ على ابنتيها من هذا المصير.


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وقد كان العرض العالمي الاول لفيلم "بنات ألفة" يوم 19 ماي المنقضي في إطار المسابقة الرسمية للدورة 76 لمهرجان كان السينمائي.


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