سيدي بوزيد: إصابة طفل بجرثومة شيغيلا بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد





وأشارت إلى أنها قامت بفتح بحث ميداني في الغرض وتم اخذ عينات من المياه قصد القيام بالتحاليل المخبرية بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة وتولت اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

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أعلنت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بسيدي بوزيد في بلاغ لها عن إصابة طفل يبلغ من العمر سنتين بجرثومة شيغيلا بإحدى معتمديات الولاية.وأشارت إلى أنها قامت بفتح بحث ميداني في الغرض وتم اخذ عينات من المياه قصد القيام بالتحاليل المخبرية بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة وتولت اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

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وقد أوصت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد في بلاغها بإتباع العديد من التوصيات للوقاية من جرثومة الشيغيلا منها غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل إعداد الأكل وقبل وبعد الأكل وبعد تغيير حفاظات الأطفال مع الحرص على تقليم الأظافر و نظافتها وتنظيف وتطهير المجموعة الصحية بشكل جيد قبل وبعد الاستخدام وأيضا استعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه مراقبة، وفي حال عدم توفر هذه الإمكانية يجب تغلية المياه قبل استعمالها مع الالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية وإعداد الأكل والحرص على غسل وتطهير الخضر والغلال و الأواني و الطهي الجيد وعدم ممارسة السباحة الي حين الشفاء التام والتخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية وبشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء.

ومن جهته أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد عدم وجود أية تطورات او تأثيرات سلبية جراء هذه الإصابة التي تماثلت للشفاء.

وأشار إلى انه تم بولاية سيدي بوزيد منذ الخريف الماضي تسجيل 4 إصابات بهذه الجرثومة تماثل خلالها كل المصابين للشفاء.