قابس : "مجموعة قابس للنظافة" تواصل تدخلاتها في تنظيف العديد من الشوراع الرئيسية بالمدينة

تواصل "مجموعة قابس للنظافة" تدخلاتها الرامية الى تنظيف مدينة قابس، حيث نفّذت في موفى الأسبوع المنقضي تدخلها الثامن الذي استهدف تنظيف شارع الحبيب بورقيبة من خلال كنس جانبي الطريق، وجمع النفايات، ورفع الأتربة الموجودة فيه.



وقد انطلقت هذه المجموعة في عملها التطوعي منذ بداية شهر جوان المنقضي، من خلال تنفيذ تدخّلات عديدة ونوعية مكّنت من تنظيف العديد من الشوارع الرئيسية لمدينة قابس على غرار شارع الجمهورية، وشارع المنجي سليم، وشارع الجيلاني الحبيب، إلى جانب حملات نظافة بالحي التجاري بقابس وأمام العديد من المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمحكمة الابتدائية بقابس.





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وقد لقيت حملات النظافة التي قامت بها مجموعة قابس للنظافة المتكونة من أفراد جمعهم حبّ مدينتهم استحسان المواطنين، خاصة وأن الوضع البيئي بقابس يعاني من اشكاليات عديدة، من بينها تراكم الأوساخ وفواضل البناء بالعديد من شوارع وأنحاء المدينة.