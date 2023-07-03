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المنتخب التونسي للجودو يشارك في الالعاب العربية بالجزائر بوفد يضم 17 مصارعا ومصارعة

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 14:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تحول المنتخب التونسي للجودو للأكابر والكبريات الى الجزائر للمشاركة في منافسات الألعاب العربية التي تقام من 5 الى 15 جويلية الجاري.
ويضم وفد المنتخب التونسي للجودو 17 مصارعا ومصارعة من مختلف الأوزان وهم:
في صنف الذكور: فرج الذويبي (- 60 كلغ) - محمد المطيري (- 60 كلغ) - عزيز الحربي (- 66 كلغ) - علاء الدين بن شلبي (- 73 كلغ) - وجدي الحاجي (- 81 كلغ) - هاشم السلامي (- 81 كلغ) –عبد العزيز بن عمار (- 90 كلغ) وقصي بن غرس (- 100 كلغ).
في صنف الاناث: اميمة البديوي (- 48 كلغ) - رحمة الطيبي (- 52 كلغ) - مرور الشامخي (- 57 كلغ) - مريم جمور (-57 كلغ) مرام جمور(- 63 كلغ) - منى المناعي (- 63 كلغ) - نهال الاندلسي (- 70 كلغ) - اريج عقاب (- 78 كلغ ) وسارة المزوغي (+ 78 كلغ).


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