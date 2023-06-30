القصرين : غدا تنطلق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للدراجة الجبلية وعلى الطريق

بداية من يوم غد السبت وإلى غاية بعد غد الأحد ، تنطلق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للدراجة الجبلية وعلى الطريق الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات وولاية القصرين .



وأوضح المندوب الجهوي للشباب الرياضة بالقصرين عز الدين الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الدورة الأولى للمهرجان الوطني للدراجة الجبلية وعلى الطريق ستنتظم بمشاركة 150 عداء في سباق الدرجات الهوائية من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون كافة الأصناف ( أصاغر ، أكابر ، أواسط ) من الجنسين.

وبين الشابي أن التظاهرة تنقسم إلى قسمين من السباقات ، قسم يشمل سباق المناطق الجبلية في عدد من المناطق الريفية بالجهة على غرار بوزقام وسيدي حراث وبولعابة مع سباق في الطريق في مدينة القصرين انطلاقا من ساحة الشهداء وسط المدينة باتجاه المسرح الأثري السيليوم وفي محيط المتحف الأثري بسبيطلة .



...



وأبرز أن المهرجان ستتخلله عروض تنشيطية ورياضية وفنية مع عروض فروسية الى جانب حفلي استقبال للزائرين والمتوجين في الموقعين الأثريين بسبيطلة والسيليوم بالقصرين .

وأكد المسؤول، أن هذه التظاهرة الرياضية الشبابية تهدف بالأساس الى التعريف بالمخزون الثقافي والأثري والطبيعي والايكولوجي الذي تزخر به ربوع القصرين إلى جانب التعريف بهذه الرياضة وتحسيس الشباب بأهمية الإقبال عليها لما لها من بعد رياضي وترفيهي وتنشيطي ، مشيرا إلى أنه المساعي متواصلة في سبيل جعل هذه التظاهرة الأولى من نوعها بالجهة دولية في دوراتها المقبلة.

يشار الى أنه سيتم على هامش هذه التظاهرة بعث جمعية للدراجين بالقصرين في سبيل التحفيز على ركوب الدراجة نظرا لفوائدها المتعدّدة منها الرياضة البدنية المستمرة وخفض استهلاك الوقود وعدم تلويث الهواء وعدم التسبب في الضوضاء والازدحام المروري فضلا عن فوائدها الصحية الكثيرة .