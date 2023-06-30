Babnet

القصرين : غدا تنطلق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للدراجة الجبلية وعلى الطريق

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 21:21 قراءة: 1 د, 18 ث
      
بداية من يوم غد السبت وإلى غاية بعد غد الأحد ، تنطلق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للدراجة الجبلية وعلى الطريق الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات وولاية القصرين .

وأوضح المندوب الجهوي للشباب الرياضة بالقصرين عز الدين الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الدورة الأولى للمهرجان الوطني للدراجة الجبلية وعلى الطريق ستنتظم بمشاركة 150 عداء في سباق الدرجات الهوائية من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون كافة الأصناف ( أصاغر ، أكابر ، أواسط ) من الجنسين.
وبين الشابي أن التظاهرة تنقسم إلى قسمين من السباقات ، قسم يشمل سباق المناطق الجبلية في عدد من المناطق الريفية بالجهة على غرار بوزقام وسيدي حراث وبولعابة مع سباق في الطريق في مدينة القصرين انطلاقا من ساحة الشهداء وسط المدينة باتجاه المسرح الأثري السيليوم وفي محيط المتحف الأثري بسبيطلة .
...

وأبرز أن المهرجان ستتخلله عروض تنشيطية ورياضية وفنية مع عروض فروسية الى جانب حفلي استقبال للزائرين والمتوجين في الموقعين الأثريين بسبيطلة والسيليوم بالقصرين .
وأكد المسؤول، أن هذه التظاهرة الرياضية الشبابية تهدف بالأساس الى التعريف بالمخزون الثقافي والأثري والطبيعي والايكولوجي الذي تزخر به ربوع القصرين إلى جانب التعريف بهذه الرياضة وتحسيس الشباب بأهمية الإقبال عليها لما لها من بعد رياضي وترفيهي وتنشيطي ، مشيرا إلى أنه المساعي متواصلة في سبيل جعل هذه التظاهرة الأولى من نوعها بالجهة دولية في دوراتها المقبلة.
يشار الى أنه سيتم على هامش هذه التظاهرة بعث جمعية للدراجين بالقصرين في سبيل التحفيز على ركوب الدراجة نظرا لفوائدها المتعدّدة منها الرياضة البدنية المستمرة وخفض استهلاك الوقود وعدم تلويث الهواء وعدم التسبب في الضوضاء والازدحام المروري فضلا عن فوائدها الصحية الكثيرة .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269116


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 30 جوان 2023 | 12 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:12
Babnet
27°
 Babnet34° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2431°-2331°-2232°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*