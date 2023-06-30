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قابس: بلدية الزارات تحكم استعداداتها لموسم الاصطياف

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 16:55 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ينطلق، غدا السبت الموافق لغرّة جويليّة، موسم الاصطياف بالزارات من ولاية قابس، وبهذه المناسبة ستنظم بلدية المكان مجموعة من الفقرات التنشيطية من بينها لوحات استعراضية للفنون الشعبية والفروسية، ومداخلات شعرية، وفقرات أخرى مختلفة تعكس ثراء الموروث الثقافي بالمنطقة.
وأكد الكاتب العام لبلدية الزارات، صالح الهطاي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح البلدية أحكمت استعداداتها لموسم الاصطياف ولاستقبال ضيوفها أحسن استقبال، حيث تولت تنظيف شواطئ المنطقة التي تتميز بجمالها الخلاب، وإصلاح نقاط الإنارة العمومية الموجودة على طول طريق الشاطئ.
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كما قامت بتركيز 56 "براكة" تقليدية بشاطئ المعمورة، و20 "براكة" بشاطئ ليماية، وجهّزت هذين الشاطئين بوحدات صحية وبعدد من الأدواش.
...

ومعلوم أن شواطئ بلدية الزارات، وهي من البلديات السياحية، تشهد خلال موسم الاصطياف اقبالا كبيرا من المصطافين من داخل الجهة والجهات المجاورة ومن الجزائر وليبيا.
مر


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