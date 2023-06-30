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بنزرت: إجراءات جهوية لمزيد تعزيز السلامة المرورية وتامين الموسم السياحي والصيفي

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 13:36 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تناولت الجلسة الدورية للجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية في اجتماعها الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية، مجمل الإجراءات العاجلة للحد من مخاطر الطريق وتامين الموسم السياحي والصيفي، خاصة بالمعتمديات التي تشهد اكتظاظا مرورية شديدا بالمناسبة على غرار معتمديات اوتيك و غار الملح و راس الجبل

وشدد المجتمعون على تعبئة الجهود لتأمين متساكني وزوار الجهة من المصطافين والسياح وتكثيف الدوريات بالمسالك المؤدية الى الشواطئ واتخاذ الاجراءات الردعية ضد المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها، ووضع خطط للتدخل السريع حال تسجيل اشكاليات على الطرقات او حوادث مرورية، في اطار اللجان المحلية للسلامة المرورية.

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وتمت دعوة البلديات المعنية والادارة الجهوية للتجهيز الى الاسراع بصيانة العلامات المرورية وتشوير الطرقات وتقليم الأشجار، وصيانة مخفضات السرعة وإزالة غير القانوني منها، ومزيد تفعيل برامج التوعية والتحسيس التشاركية، بما من شانه التخفيض من حوادث المرور، ولاسيما التقليص من حوادث الدراجات النارية التي تحتل المرتبة الأولى في عدد القتلى بالجهة، والتقليص من حوادث السهو وعدم الانتباه وحوادث الافراط في السرعة.

يشار الى انه تم في اعقاب الجلسة، الموافقة على تركيز عدد من مخفضات السرعة بمعتمدية اوتيك وصيانة عدد من المطبات الارتجاجية المركزة، كما تقرر قيام اللجنة الفرعية الفنية بزيارات معاينة لعدد من المعتمديات بالجهة وستكون الانطلاقة بزيارة معتمدية تينجة.


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