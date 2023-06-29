بن عروس: المراقبة الصحية البيطرية تتفاعل مع 30 اتصالا وتتلقى 4 عيّنات من أضاح جلبها أصحابها للاستفسار عن حالة لحومها وأحشائها

أسفرت حملة المراقبة الصحية لأضاحي العيد التي أطلقها عدد من البياطرة بشكل تطوعي بولاية بن عروس عن تلقي 30 استفسارا خلال يوم العيد، بين اتصالات هاتفيّة او مراسلات بالصورة من قبل عدد من المتساكنين في مختلف مناطق إقليم تونس الكبرى، وفق ما أفادت به، اليوم الخميس، رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي.

وأضافت السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المصالح البيطرية تلقّت كذلك بمقر دائرة الإنتاج الحيواني بمدينة مقرين، يوم عيد الأضحى أمس الأربعاء، 4 عينات من أضاح جلبها أصحابها للاستفسار عن الحالة الصحية للحومها وأحشائها.

وكان فريق بيطري تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس أطلق حملة تطوعية لتأمين المراقبة الصحية البيطرية خلال أيام عيد الأضحى للإجابة عن كل التساؤلات حول الحالة الصحية للأضاحي وكيفية التعامل معها.

ومن أهمّ ما دوّنته فرق البياطرة وجود بعض الأمراض على غرار التهاب العقد اللمفوية لدى عدد من الأضاحي والمعروفة بـ "الخلدة"، وتسجيل بعض حالات الالتهابات الرئوية الحادة، وملاحظة "دماميل" في منطقة الكتف او ما يعرف بـ"الخراج"، إلى جانب ملاحظة وجود بعض الطفيليات أو ما يعرف بـ"الصفاق"، وفق نفس المصدر.



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