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ارتفاع نسبة قتلى حوادث الطرقات في تونس بأكثر من 29 بالمائة إلى غاية 26 جوان 2023 (المرصد الوطني لسلامة المرور)

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 14:55 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ نسبة قتلى حوادث المرور في تونس سجّلت ارتفاعا بأكثر من 29 بالمائة منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية 26 جوان 2023، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات الى غاية 26جوان الجاري، حسب معطيات صادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور، 548 قتيلا مقابل 422 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، فيما بلغ عدد حوادث الطرقات 2546 حادثا مقابل 2723 خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي بتراجع قدّر بنسبة 6.5 بالمائة.

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واحتل السهو وعدم الانتباه المرتبة الأولى في أسباب ارتكاب الحوادث في تونس بنسبة تجاوزت 42 بالمائة، تلته في المرتبة الثانية السرعة التي تسبّبت في ارتكاب أكثر من 15 بالمائة من الحوادث المسجّلة الى حدود 26 جوان الجاري، عقبها عدم احترام الأولوية بنسبة فاقت 8 بالمائة، ثمّ عدم ملازمة اليمين بنسبة تجاوزت 6 بالمائة.
وأظهر المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدم احترام علامات المرور، والسياقة في حالة سكر، والمجاوزة الممنوعة، وشقّ الطريق، والمداهمة تعدّ أيضا من أهم المسبّبات الأخرى لحوادث الطرقات في تونس



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