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التيار الديمقراطي يدعو القوى الديمقراطية إلى الحضور بعد غد الجمعة أمام المحكمة تزامنا مع مثول الشواشي للتّحقيق

Publié le Mercredi 28 Juin 2023 - 17:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعا حزب التيار الديمقراطي كل القوى الديمقراطية إلى الحضور يوم الجمعة 30 جوان الحالي على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة تزامنا مع مثول غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق "انتصارا لقيم الحرية والعدالة".

وجدّد في بيان له أمس الثلاثاء، تعبيره عن تضامنه المطلق واللاّمشروط مع الأمين العام السّابق للحزب غازي الشواشي ومع عائلته، مؤكدا رفضه "توظيف نصوص قمعية صاغتها سلطة الانقلاب بشكل انفرادي للتضييق على الحريات وقمع المعارضين وعلى رأسها المرسوم 54".

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وبيّن التيار الدّيمقراطي أنّ أمينه العام السابق غازي الشواشي، المستقيل من الحزب، يمثل يوم الجمعة 30 جوان 2023 أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 "سيئ الذكر الذي أضحى سيفا مسلطا على رقاب كل معارضي سلطة الإنقلاب"، حسب نصّ البيان.

يشار إلى أنّ المحامي والسياسي غازي الشواشي في الإيقاف منذ 24 فيفري 2023


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