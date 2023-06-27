2546 حادث مرور منذ بداية السنة يخلّف 548 قتيلا، وتسجيل 90 قتيلا من الأطفال السنة الماضية بسبب الحوادث (إحصائيات)

بلغت حوادث المرور منذ بداية السنة ، 2546 حادثا، خلّف 548 قتيلا ، و3553 جريحا، حسب آخر الإحصائيات التي نشرها أمس المرصد الوطني لسلامة المرور .





وأبرزت الإحصائيات أن 50 بالمائة من قتلى حوادث المرور هم من فئة الشباب دون سن 34 سنة و أنّ عنصري السهو والسرعة تسببا في 52 بالمائة من قتلى حوادث المرور.



كما كشفت جمعية سفراء السّلامة المروريّة، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 90 قتيلا في صفوف التلاميذ الذين يقل سنهم عن 14 سنة، جرّاء حوادث الطرقات بمحيط المؤسسات التربوية خلال السنة الماضية.وطالبت الجمعيّة في هذا الصّدد بضرورة الإسراع في تفعيل التنقيح المدخل على الأمر عدد 151 لسنة 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان في فصله الخامس والمتعلق بإجبارية التخفيض في السرعة إلى 30 كلم/ الساعة بمحيط المؤسسات التربوية والتكوينية، والذّي صدر بالرّائد الرّسمي عدد 62 لسنة 2023 ، وذلك من خلال تمكين رؤساء البلديات من وضع علامات تخفيض من السرعة الى 30 كلم/س على ان يكون هذا التخفيض إجباريا بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة.ويندرج هذا التنقيح، ضمن قائمة المناطق التي تتطلب تخفيضا للسرعة، على غرار المناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة، ويتعين على كل سائق أن يخفض من سرعته بصفة ملحوظة والوقوف عند الاقتضاء عند عبور المُعبّد من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الأماكن المهيّأة والمخصّصة للغرض.