بنزرت: المصادقة على ضبط الحدود الترابية لعمادات معتمديات بنزرت الجنوبية ومنزل بورقيبة وماطر

أفادت مصالح غرفة العمليات المركزية المحدثة المكلفة بمتابعة انجاز"المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات" بالجهة انه تم الى حدود امس السبت ، الانتهاء من المصادقة محليا على "المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات" بكل من معتمديات بنزرت الجنوبية ومنزل بورقيبة وماطر، وجاري العمل بنفس الحرص والالتزام في بقية معتمديات الجهة.



وبينت ان جلسات محلية التامت للغرض بمقرات المعتمديات الثلاثة تحت اشراف المعتمدين وحضور فريق العمل الميداني وممثلي المصالح المشتركة المكلفة لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والحرس والامن الوطنيين والبلديات والإدارات الجهوية للفلاحة والغابات والصحة والشؤون الدينية والتجهيز والعمد، وتم التدقيق النهائي في مختلف النقاط الواجبة والمصادقة عليها قبل ارسالها للجنة الجهوية بمقر الولاية التي سيتولى رئيسها والي بنزرت الامضاء على المصادقة الجهوية عليها قبل ارسالها للمصالح المركزية لاحقا.





...



وينتظر المصادقة الجهوية على مجمل اعمال اللحان المحلية للمعتمديات الستة يوم غد الاثنين في جلسة عمل موسعة بمقر الولاية.