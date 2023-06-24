انقطاع التيار الكهربائي في عدة أحياء من مدينة المنستير يوم غد الأحد

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز(إقليم المنستير) عن قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 25 جوان 2023 من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة منتصف النهار وذلك على الأماكن التالية :

حي الوفاق – حي المنار – حي النزهة – حي الملعب البلدي – حي التعمير وطريق بني حسان.

وأكدت الشركة في بلاغ لها ، أن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.





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