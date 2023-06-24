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انقطاع التيار الكهربائي في عدة أحياء من مدينة المنستير يوم غد الأحد

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 17:25 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز(إقليم المنستير) عن قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 25 جوان 2023 من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة منتصف النهار وذلك على الأماكن التالية :
حي الوفاق – حي المنار – حي النزهة – حي الملعب البلدي – حي التعمير وطريق بني حسان.
وأكدت الشركة في بلاغ لها ، أن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

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