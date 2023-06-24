قابس: تسجيل نسبة نجاح بـ 41.25 في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا

حققت ولاية قابس في امتحان البكالوريا نسبة نجاح عامة بلغت 41.25 بالمائة محتلة بذلك المرتبة 12 على مستوى المندوبيات الجهوية للتربية، وذلك إثر نجاح 1483 تلميذا من إجمالي 3595 مترشحا.

وفيما كان التميز في هذا الامتحان من نصيب المعهد النموذجي بقابس الذي حقق نسبة نجاح عامة بلغت 100 بالمائة، واصل المعهد الثانوي شارع الجمهورية بقابس نتائجه السلبية في هذا الامتحان ولم تتجاوز فيه نسبة النجاح حدود 29.15 بالمائة حيث اجتاز فيه هذا الامتحان 295 تلميذا وتلميذة نجح منهم 86 تلميذة وتلميذة وهو ما طرح التساؤل من جديد حول أسباب تدني نتائج الباكاوريا على امتداد السنوات الأخيرة بهذا المعهد العريق.

أما على مستوى الشعب، فان أفضل نسبة نجاح حققتها شعبة علو م الاعلامية وبلغت 60.53 بالمائة تلتها، شعبة الرياضة بنسبة نجاح بلغت 60 بالمائة ثم شعبة الرياضيات بنسبة59.41 بالمائة، فشعبة العلوم التجريبية بنسبة 47.45 بالمائة، فشعبة علوم التقنية بنسبة بلغت 46.78 بالمائة، فشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة بلغت 31.85 بالمائة، لتأتي في الأخير شعبة الآداب بنسبة نجاح بلغت 31.16 بالمائة.





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