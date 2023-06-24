الكونكاكاف يوقف أربعة لاعبين من المكسيك وأمريكا بعد مباراتهما

أوقف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) اثنين من لاعبي أمريكا وهما وستون ماكيني وسيرجينو ديست، وثنائي المكسيك سيزار مونتيس وجيراردو أرتياغا بسبب "سوء السلوك داخل الملعب" خلال مباراتهما بقبل نهائي دوري الأمم الأسبوع الماضي.

وسيغيب ماكيني ومونتيس أربع مباريات بسبب الإيقاف بينما ستقتصر عقوبة ديست وأرتياغا على ثلاث مباريات.



وتعرض مونتيس للطرد قبل أن تلعب الولايات المتحدة بعشرة لاعبين بسبب حصول ماكيني لاعب الوسط على بطاقة حمراء عقب شجار جماعي.



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وخرجت المباراة عن السيطرة وتعرض ديست وأرتياغا للطرد وتوقفت المباراة بسبب هتافات معادية للمثليين. وفازت أمريكا 3-صفر على المكسيك بفضل ثنائية كريستيان بوليسيك.

ولم ينضم ماكيني وديست لتشكيلة أمريكا في الكأس الذهبية بينما شهدت تشكيلة المكسيك وجود مونتيس وأرتياغا.

ولم يتضح إذا كانت عقوبة ماكيني وديست ستحتسب في الكأس الذهبية.

وفرض الكونكاكاف غرامة على الاتحادين المكسيكي والأمريكي أيضا.

وفازت أمريكا 2-صفر على كندا في النهائي في لاس فيغاس لتحرز لقب دوري الأمم للمرة الثانية على التوالي.