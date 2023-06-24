مونديال الاواسط لكرة اليد - المنتخب التونسي يلاقي في الدور الرئيسي منتخبي كرواتيا وفرنسا

سيواجه المنتخب التونسي لكرة اليد للاواسط في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد (تحت 21 عاما) الجارية في ألمانيا واليونان منتخبي كرواتيا وفرنسا ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا منتخب المانيا.



وسيتنقل المنتخب التونسي اليوم السبت من مقر إقامته بهانوفر إلى ماڤديبورغ حيث سيواجه منتخب كرواتيا غدا الاحد بداية من الساعة الخامسة والربع مساء قبل ملاقاة منتخب فرنسا يوم الاثنين في نفس التوقيت. وسيدخل المنتخبان التونسي والفرنسي الدور الرئيسي بلا رصيد بينما سيتمتع منتخبا كرواتيا والمانيا بنقطتي حوافز باعتبارهما انهيا الدور الاول في صدارة مجموعتيهما الاولى والثانية على التوالي.





...



وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوزين على الجزائر وليبيا وخسارة امام المانيا. وعادت الصدارة الى منتخب المانيا ب6 نقاط فيما حل منتخب الجزائر في المركز الثالث بنقطتين ومنتخب ليبيا في المركز الاخير بلا رصيد.