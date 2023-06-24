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البطولة العربية لكرة السلة للناشئات - المنتخب التونسي يلاقي في النهائي نظيره المصري يوم الاثنين المقبل

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 16 ث
      
سيواجه المنتخب التونسي لكرة السلة للناشئات في الدور النهائي للبطولة العربية (تحت 16 عاما) المقامة حاليا بالعاصمة الاردنية عمان نظيره المصري يوم الاثنين المقبل.
وتاهل المنتخب المصري بعد فوزه في الدور نصف النهائي الثاني على نظيره الاردني بنتيجة 81-45 بينما ازاح المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي الاول نظيره الجزائري بنتيجة 50-45 يوم الجمعة.


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