القصرين : انطلاق أشغال حفر بئر عميقة في منطقة سيدي حراث وبرمجة حفر 6 آبار أخرى بعدد من المناطق الريفية بالجهة ( المعتمد الأول)

في إطار إتفاقية شراكة مبرمة بين ولاية القصرين وجمعية العون المباشر الكويتية ، انطلقت ، أمس الخميس ، أشغال حفر بئر عميقة في منطقة سيدي حراث الراجعة بالنظر إلى معتمدية القصرين الجنوبية ،وذلك من اجل تمكين 232 عائلة من الماء الصالح للشراب وفق المعتمد الأول بولاية القصرين ، أحمد الحامدي



وأوضح الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن البئر العميقة المذكورة يفوق عمقها ال200 مترا ومن المنتظر أن تستغرق عملية حفرها قرابة الشهر، مفيدا أن تكلفتها الجملية تقدر ب400 ألف دينار

ولفت إلى أنه تم في موفى شهر أفريل المنقضي حفر بئر عميقة بمنطقة الشوير-البياض بوعرعار بمعتمدية جدليان لفائدة 120 عائلة بعد سنوات طويلة من العطش اضطر فيها عدد من أبناء المنطقة إلى النزوح ،وذلك ضمن نفس الاتفاقية وبنفس التكلفة



...



وبين في سياق متصل، أنه سيتم تباعا حفر 6 آبار عميقة أخرى وتجهيزها في كل من مناطق " الحراشنة " في معتمدية ماجل بلعباس و" طربخانة " في معتمدية سبيطلة و" الهشيم " في معتمدية حاسي الفريد و" عين السلسلة " في معتمدية العيون و"هنشير القصعة 2 " في معتمدية القصرين الجنوبية ،وذلك بتمويل من قبل جمعية العون المباشر الكويتية وشبكة غصن الزيتون مع جمعية التنمية والنهوض بالطفل

وشدّد المعتمد الأول بالمناسبة على حاجة جهة القصرين الماسة إلى دعم الجمعيات ومعاضدتها لمجهودات الدولة،سيما في ما يتعلق بالمشاريع الهامة ،وفي مقدمتها مشاريع تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب ،خاصة وأن العديد منها لايزال إلى اليوم يعاني سكانها العطش .

