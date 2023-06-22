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الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مباريات الدفعة الاولى للجولة الثانية عشرة

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 16:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدفعة الاولى للجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يوم الجمعة بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :

الجمعة 23 جوان 2023
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
...

الاتحاد المنستيري - اتحاد بنقردان خالد قويدر
حكم الفار / ايمن النصري

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي فرج عبد اللاوي
حكم الفار / نصر الله الجوادي

السبت 24 جوان 2023
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي يعين لاحقا

في ملعب سوسة الاولمبي
النجم الساحلي - النادي الافريقي يعين لاحقا


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