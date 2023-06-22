قابس: المجلس الجهوي للسياحة يقدم توصيات لانجاح الموسم السياحي

انعقد اليوم الخميس المجلس الجهوي للسياحة باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس علي اللاني، وتركزت أشغاله على انجاح الموسم السياحي من خلال العناية بالبيئة ونظافة المحيط وتأمين المؤسسات السياحية والشواطئ ومقاومة كل الظواهر التي من شأنها أن تؤثر سلبا على النشاط السياحي.



وتشير المعطيات المقدمة بالمناسبة، من قبل المندوبية الجهوية للسياحة الى أن ولاية قابس تشتمل على 18 وحدة ايواء سياحية تعد في مجملها 1291 سريرا اضافة الى 05 مطاعم سياحية و63 وكالة أسفار و24 وسيلة نقل سياحي و03 مراكز للتنشيط السياحي.





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