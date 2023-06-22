قابس: المجلس الجهوي للسياحة يقدم توصيات لانجاح الموسم السياحي

انعقد اليوم الخميس المجلس الجهوي للسياحة باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس علي اللاني، وتركزت أشغاله على انجاح الموسم السياحي من خلال العناية بالبيئة ونظافة المحيط وتأمين المؤسسات السياحية والشواطئ ومقاومة كل الظواهر التي من شأنها أن تؤثر سلبا على النشاط السياحي.
وتشير المعطيات المقدمة بالمناسبة، من قبل المندوبية الجهوية للسياحة الى أن ولاية قابس تشتمل على 18 وحدة ايواء سياحية تعد في مجملها 1291 سريرا اضافة الى 05 مطاعم سياحية و63 وكالة أسفار و24 وسيلة نقل سياحي و03 مراكز للتنشيط السياحي.
وتشير المعطيات المقدمة بالمناسبة، من قبل المندوبية الجهوية للسياحة الى أن ولاية قابس تشتمل على 18 وحدة ايواء سياحية تعد في مجملها 1291 سريرا اضافة الى 05 مطاعم سياحية و63 وكالة أسفار و24 وسيلة نقل سياحي و03 مراكز للتنشيط السياحي.
وبلغ عدد الوافدين على الجهة منذ بداية هذه السنة 14444 وافدا ووافدة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة في حدود 56 بالمائة، فيما بلغ عدد الليالي المقضاة 21300 ليلة وعدد الوجبات المقدمة 164077 وجبة.
وتوجد بولاية قابس العديد من المشاريع السياحية التي تعطل انجازها بسبب اشكاليات ادارية من بينها نزلين من فئة 04 نجوم بكل من قابس وقابس الجنوبية ونزل من فئة نجمتين بالحامة.
وتم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة دفع الاستثمارات السياحية الكبرى المتمثلة في المدينة السياحية الاستشفائية بالحامة والمنطقة السياحية البيئية المندمجة بقابس الجنوبية وتحسين الخدمات بالمؤسسات السياحية والنهوض بالوضع البيئي بالجهة وتثمين التراث المادي واللامادي واستثماره في دفع النشاط السياحي ودعم التظاهرات الثقافية الكبرى التي لها بعدا سياحيا.
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