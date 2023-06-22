مدنين: فتح بحث تحقيقي ضدّ شاب أقدم على قتل والدته بطعنة في ظهرها

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، اليوم الخميس، بفتح بحث تحقيقي ضد شاب من مواليد سنة 1994 من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، وذلك إثر إقدامه أمس الأربعاء على طعن والدته البالغة من العمر 58 سنة بمنزلها بجرجيس، ما تسبب في وفاتها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين عرفات المبسوط.



وأوضح المبسوط لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ صورة الحادث تتمثّل في إقدام الشاب المشار إليه آنفا على طعن والدته بسكين على مستوى الظهر، ما استوجب نقلها الى احدى المصحات الخاصة بجرجيس أين خضعت لعملية جراحية استعجالية إلا انها فارقت الحياة صباح اليوم.

وأضاف أن الجاني قام بتسليم نفسه إثر الحادث الى الوحدات الامنية معلما عن الواقعة التي أقدم فيها على طعن والدته من الخلف باستعمال آلة حادة، مؤكدا أن الابحاث متواصلة من أجل كشف أسباب ودوافع الجريمة.



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وحسب ما أدلى به والد الجاني الى المصالح الأمنية، فإن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ويستعمل أدوية بمباشرة ومتابعة من طبيبه المختص، وفق تأكيد مصدر أمني لـ"وات".

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