القصرين : 1712 مترشحا يجتازون مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية

توجه 1712 تلميذا وتلميذة بولاية القصرين، صباح اليوم الخميس، لإجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية دورة جوان 2023 وذلك ب13 مراكزا موزعة على مختلف معتمديات الولاية، وفق رئيس مصلحة الإمتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية محمد الطاهر العروسي.



وذكر العروسي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 3 مراكز اختبار توجد بالقصرين الكبرى بمعتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور، وهي المعهد النموذجي ومعهدي المنار والشابي ( 780 مترشحا) بالاضافة الى 10 مراكز اخرى بمعتمديات سبيطلة والعيون وحيدرة وتالة وفوسانة وماجل بلعباس وفريانة وسبيبة وجدليان وحاسي الفريد، علما وأن العدد الجملي لتلامذة السنة السادسة بالجهة يبلغ 7400 تلميذ وتلميذة.





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وبين ذات المصدر أن المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بالقصرين، يتناظرون على 125 مقعدا بالمدرسة الإعدادية النموذجية إبن رشد بالقصرين، مضيفا أنه تم تسخير 340 مراقبا مع 52 رؤساء مراكز اختبارات ومساعدين إلى جانب العملة والاداريين في سبيل تأمين السير العادي للإمتحانات وضمان نجاحها.



ووفق ما عاينته صحفية (وات) بالجهة، فقد سجل المعهد الثانوي الشابي بالقصرين المدينة حضورا لافتا للأولياء الذين أكدوا في تصريحاتهم أنهم حرصوا على مرافقة أبنائهم في هذه المناظرة الوطنية الاختيارية في سبيل الرفع من معنوياتهم وتبديد مشاعر الخوف والرهبة لديهم، خاصة وأن هذه المناظرة تعد الأولى في مسارهم الدراسي.



يشار الى أن عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة جوان 2023 على الصعيد الوطني يبلغ 56893 مترشحا من جملة 200400 تلميذ مرسما بالسنة السادسة أساسي، ويتناظر المترشحون على 3700 مقعد.

