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القيروان : غلق أكثر من 40 روضة غير قانونية خلال السنة الدراسية 2022-2023

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 21:19 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تم غلق أكثر من 40 روضة أطفال عشوائية بولاية القيروان منذ بداية السنة الدراسية إلى حدود جوان الجاري، وفق ما افادت به المندوبة الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، أنيسة السعيدي.
واضافت في تصريح ل/وات/ انه تم اتخاذ قرارات الغلق عقب عدة اشعارات واجتماعات للجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية وزيارات ميدانية لرياض الاطفال في مختلف معتمديات الجهة، والتي أسفرت عن تدوين جملة من الاخلالات
واكدت ان هذه الفضاءات غير القانونية تمثل تهديدا للطفولة من جميع الجوانب، وخاصة غياب البرامج البيداغوحية وعدم وجود كراس الشروط المنظم للفضاءات، وغياب كل شروط السلامة والصحة ، بالاضافة الى تقادم التجهيزات المتوفرة وعدم اهلية الاطار المشرف على هذه الفضاءات.
كما دعت الاولياء إلى ضرورة التثبت من هذه الفضاءات قبل تسجيل اطفالهم ،وذلك من خلال التثبت من وصل الإيداع ومن خلال قائمة رياض الأطفال القانونية التي تصدرها الوزارة والموجودة في الموقع الرسمي وتقوم بتحيينها بصفة دورية
...

وأوضحت انه كلما تم اشعار مصالح المندوبية بوجود فضاء عشوائي، تتنقل اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة فضاءات الطفولة الفوضوية ونظيراتها المحلية بالمعتمديات على عين المكان ،وتقوم بغلق هذا الفضاء غير القانوني حفاظا على مصلحة الأطفال وسلامتهم.
ولفتت الى ان الوزارة تعمل على إعادة الروح إلى الروضات البلدية للترفيع في نسبة التغطية وتقريب الخدمات للعائلات وتحسين جودة الخدمات بمؤسسات التربية في فترة ما قبل الدراسة.


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