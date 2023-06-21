إضراب حضوري غدا الخميس بمستشفى القصاب بمنوبة

يدخل العاملون بمعهد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بولاية منوبة غدا الخميس 22 جوان الجاري في إضراب حضوري بسبب تراجع وزارة الصحة عن تنفيذ اتفاقات سابقة مع الطرف النقابي، وفق ما جاء اليوم في صفحة الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل.



كما أرجعت الجامعة العامة للصحة هذا الإضراب إلى ما اعتبرته ترديا في الأوضاع المهنية داخل المؤسسة الصحية.

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كما أرجعت الجامعة العامة للصحة هذا الإضراب إلى ما اعتبرته ترديا في الأوضاع المهنية داخل المؤسسة الصحية.

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وتبعا لقرار الإضراب من المرتقب أن تتعطل كامل الخدمات العلاجية بالمستشفى غدا الخميس ما عدا الخدمات الاستعجالية.



وحسب وثيقة تراتيب الإضراب التي نشرها الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، اليوم، سيكون الإضراب حضوريا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا دون إمضاء ورقة الحضور، يليه تجمع عمالي أمام الإدارة العامة لمعهد القصاب.