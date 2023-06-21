Babnet

إضراب حضوري غدا الخميس بمستشفى القصاب بمنوبة

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 16:39 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يدخل العاملون بمعهد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بولاية منوبة غدا الخميس 22 جوان الجاري في إضراب حضوري بسبب تراجع وزارة الصحة عن تنفيذ اتفاقات سابقة مع الطرف النقابي، وفق ما جاء اليوم في صفحة الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل.

كما أرجعت الجامعة العامة للصحة هذا الإضراب إلى ما اعتبرته ترديا في الأوضاع المهنية داخل المؤسسة الصحية.
أخبار ذات صلة:
انطلاق نشاط قسم الكهول الجديد بمعهد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء ...

...

وتبعا لقرار الإضراب من المرتقب أن تتعطل كامل الخدمات العلاجية بالمستشفى غدا الخميس ما عدا الخدمات الاستعجالية.

وحسب وثيقة تراتيب الإضراب التي نشرها الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، اليوم، سيكون الإضراب حضوريا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا دون إمضاء ورقة الحضور، يليه تجمع عمالي أمام الإدارة العامة لمعهد القصاب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268691


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الرجوع الصيفي
الأربعاء 21 جوان 2023 | 3 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
37°
 Babnet38° Babnet % 26 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2440°-2635°-2532°-2431°-22
  • Avoirs en devises
    22720,1

  • (20 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37137 DT        1$ =3,08507 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juin)   926,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*