وزيرة الأسرة تشدد على مضاعفة الجهود لافتتاح 20 روضة عمومية جديدة في السنة التربوية القادمة

شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى صابح اليوم الأربعاء خلال جلسة عمل مع إطارات الإدارة العامة للطفولة وعدد من أعضاء الديوان على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل افتتاح 20 روضة عمومية جديدة في السنة التربوية القادمة.



وخصصت جلسة اليوم لمتابعة الملفات في مجال الطفولة والنظر في مدى تقدم إنجاز برنامج "الروضة العمومية" الذي أطلقته الوزارة لإحداث رياض أطفال في المناطق ذات أولوية التدخل.





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مع العلم أنه تم فتح 30 روضة عمومية تؤمن خدمات التربية ما قبل المدرسية لنحو 1500 طفل السنة الماضية، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الاسرة والمرأة والكفولة وكبار السن.



وقد وقع الاتفاق خلال جلسة العمل على تنظيم يوم دراسي قبل العودة التربويّة القادمة لتقويم برنامج "روضتنا في حومتنا".



ويتيح هذا البرنامج تسجيل أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند برياض الأطفال الخاصّة بتكفّل الوزارة بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال لمدة 9 أشهر في السنة، ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية 3 – 5 سنوات مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.



من جهة أخرى، دعت الوزيرة، خلال جلسة العمل، اليوم، إلى ضرورة تكليف أخصائيين نفسانيين بإجراء زيارات ميدانية دورية مكثفة مشفوعة بتقرير مفصل حول وضع الأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي والبالغ عددهم 280 طفلا وذلك لحوكمة تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه المرجوّة تكريسا للمصلحة الفضلى للطفل.

