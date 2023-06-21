بودربالة يتحادث مع سفير إيران حول مزيد تعزيز العلاقات بين تونس وطهران

التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس محمد رضا رؤوف شيباني.



وأكّد الضيف، وفق بلاغ أصدره المجلس، أهمية العلاقات القائمة بين البلدين والعمل المشترك على مزيد تطوير التعاون الثنائي خاصة على المستوى الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.





كما أبرز أهمية العلاقات البرلمانية بين تونس وإيران وضرورة العمل على تعزيزها من خلال تكثيف فرص اللقاء وتبادل الزيارات والتشاور وتنسيق المواقف بين برلماني البلدين على مستوى المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية.من جهته أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العلاقات بين تونس وإيران والحرص المشترك على مزيد تطويرها بما يسهم في تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع بين شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة على المستوى الثنائي والعربي والإسلامي بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا المستوى.كما أبرز أهمية العلاقات البرلمانية وإسهامها الفاعل في تقوية العلاقات بين البلدان مؤكدا استعداد مجلس نواب الشعب إعطاء دفع جديد لعلاقاته مع مجلس الشورى الإسلامي الإيراني لاسيما بتكثيف اللقاءات والتشاور بين برلمانيي البلدين على المستوى الثنائي وفي المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.هذا وكان اللقاء مناسبة لتأكيد ما يجمع بين تونس وإيران من إيمان عميق بالقضية الفلسطينية العادلة وبحق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وذكر المجلس أن اللقاء جرى بحضور مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة النائب عز الدين التايب.