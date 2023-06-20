تطاوين: العاملون في شركة البستنة ينفذون اضرابا على خلفية عدم صرف أجورهم ويطالبون بتصنيف الشركة وديمومتها

نفذ عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، اليوم الثلاثاء، اضرابا عن العمل على خلفية تاخر صرف اجورهم شهر ماي الماضي.

ونظم المضربون صباح اليوم تجمعيا عماليا امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل ثم توجهوا في مسيرة احتجاج الى مقر الولاية رافعين لافتات وشعارات تنادي بتصنيف الشركة وصرف اجورهم في اجالها وديمومة شركتهم التي تضم حوالي 2500 عامل واطار في انتظار تدعيمهم بألف عامل واطار اخرين اقرهم اتفاق الكامور و اجروا اختبارات الانتداب منذ فترة طويلة.

وقال بهذا الخصوص عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي، وليد طليحة، ان جلسة صلحية انتظمت امس بمقر الولاية ولم تفض الى حل لهذه المعضلة المتجددة كل شهر، وكشفت عن وجود مشروع جديد سيعيد نظام العمل بالمناولة والذي تم القضاء عليها منذ سنة 2011، ويجري حاليا اعداده برئاسة الحكومة من اجل صيغة جديدة لتشغيل عملة الشركة في المؤسسات والادارات الجهوية بمقابل وفق عقود اسداء خدمات تبرمها الشركة مع المؤسسات والادارات الجهوية الراغبة في اليد العاملة.

وشدد طليحة عى رفض الاتحاد الجهوي لهذا الشكل الجديد من المناولة وعمله على التصدي له بكل الوسائل السلمية المناسبة، مجددا مطالبة الجهة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة منذ احداث هذه الشركة سنة 2016 وخاصة اتفاق 5 نوفمبر 2020 القاضي بتصنيف الشركة وضمان ديمومة هذه المؤسسة التي يعمل منظوروها في مختلف القطاعات.