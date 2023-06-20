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جلسة عمل بديوان الاسرة والعمران البشري للمصادقة على الدليل المرجعي لأخصائيي علم النفس بمراكز الصحة الإنجابية

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 15:40 قراءة: 0 د, 29 ث
      
خصصت، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمقر الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، للمصادقة النهائية على الدليل المرجعي لأنشطة الأخصائيين في علم النفس العاملين بمراكز الصحة الإنجابية التابعة للديوان.

ويهدف هذا الدليل، الذي يندرج في إطار برنامج تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، إلى توضيح دور الأخصائي النفسي وتثمين مهامه وتدخلاته في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، وفق بلاغ للديوان الوطني للأسرة.

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كما يتضمن الدليل معطيات محينة وآنية حول اختصاص علم النفس ومجالات تدخله، والمبادئ الأخلاقية والمؤهلات المطلوبة لممارسة هذه المهنة وآفاقها المستقبلية وأهمية دورها في تعزيز الصحة النفسية داخل هياكل ومراكز الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للديوان.  
 


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