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ائتلاف صمود سيطرح مبادرة تمكن من تقديم مرشح وحيد للقوى الديمقراطية والمدنية للانتخابات الرئاسية (الحامي)

منسق ائتلاف صمود حسام الحامي
Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 15:47 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن منسق ائتلاف صمود حسام الحامي أن الائتلاف سيطرح مبادرة خلال الأسابيع القادمة، تتمثل في آلية تمكن من تقديم مرشح موحد لكل القوى الديمقراطية والمدنية للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء على هامش ندوة نظمها الائتلاف بالعاصمة تحت عنوان " أي تاريخ للانتخابات الرئاسية القادمة؟"، أنه تم الشروع في النقاش مع الشخصيات الوطنية والاحزاب والمنظمات، وجمع المترشحين من العائلة الموسعة للقوى الديمقراطية حول تصور موحد بما من شأنه أن يساهم في تجاوز مسألة تشتت الأصوات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.
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وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن هذه المبادرة قبل العودة السياسية في خريف 2023، مؤكدا أن الائتلاف لن يسمح بإعادة تجربة 2019، التي ترشح خلالها 12 مرشحا من القوى الديمقراطية، وسيندد بكل محاولات تقسيم وكسر الصف الديمقراطي، وفق تعبيره.
وقال " إن هذه المبادرة مفتوحة للنقاش وهدفها الأساسي الذهاب للانتخابات في صف موحد وبرنامج إصلاحي حقيقي في ما يخص النظام السياسي التونسي والأنظمة الانتخابية وأيضا برنامج إنقاذ للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يعد يحتمل".
يذكر أن ائتلاف صمود كان أعلن عن الشروع في إعداد مبادرة وطنية مختلفة عن المبادرات السابقة وعن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والهدف منها الوصول إلى تغيير المنظومة السياسية عبر الوسائل القانونية والديمقراطية وعن طريق تجميع عدد مهم من القوى الديمقراطية، وفق تصريح سابق للحامي...
وتضم هذه المبادرة شخصيات وطنية ومنظمات.



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