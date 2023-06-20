الجزائر تنظم ألالعاب الرياضية العربية بمشاركة مايناهز 3800 رياضي ورياضية يمثلون 21 بلدا

انعقد امس بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان ( الجزائر العاصمة) الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف ومتابعة الألعاب العربية-2023, خصص لتقييم التحضيرات الخاصة بالحدث الرياضي العربي الذي ستحتضنه الجزائر من 5 إلى 15 جويلية 2023 وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمان حماد يوم الاثنين



وتنظم الجزائر دورة الألعاب العربية- 2023" بعد غياب 12 سنة .

وتحتضن خمس مدن جزائرية منافسات النسخة الـ15 للألعاب الرياضية العربية '' المقررة من 5 إلى 15 جويلية المقبل بمشاركة مايناهز 3800 رياضي ورياضية يمثلون 21 بلدا.



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وكان الاجتماع الذي انعقد امس متبوعا بعملية سحب قرعة الرياضات الجماعية المدرجة في برنامج النسخة ال15 للالعاب الرياضية العربية ..