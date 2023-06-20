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الجزائر تنظم ألالعاب الرياضية العربية بمشاركة مايناهز 3800 رياضي ورياضية يمثلون 21 بلدا

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انعقد امس بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان ( الجزائر العاصمة) الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف ومتابعة الألعاب العربية-2023, خصص لتقييم التحضيرات الخاصة بالحدث الرياضي العربي الذي ستحتضنه الجزائر من 5 إلى 15 جويلية 2023 وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمان حماد يوم الاثنين

وتنظم الجزائر دورة الألعاب العربية- 2023" بعد غياب 12 سنة .
وتحتضن خمس مدن جزائرية منافسات النسخة الـ15 للألعاب الرياضية العربية '' المقررة من 5 إلى 15 جويلية المقبل بمشاركة مايناهز 3800 رياضي ورياضية يمثلون 21 بلدا.
...

وكان الاجتماع الذي انعقد امس متبوعا بعملية سحب قرعة الرياضات الجماعية المدرجة في برنامج النسخة ال15 للالعاب الرياضية العربية ..


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