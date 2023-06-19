الكاف: تحسّن ملحوظ في حالة المراعي نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة

عرفت حالة المراعي في ولاية الكاف تحسّنا ملحوظا نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها الجهة خلال الفترة الماضية مما ساهم في توفير المراعي للماشية وطمأنة المربين، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري.

وقال الحيدري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حالة المراعي الطبيعية أصبحت جيّدة وتلبي حاجيات القطيع من العشب الأخضر دون الحاجة إلى اللجوء إلى تقديم الاعلاف المركبة، متوقّعا أن يتواصل هذا الوضع طيلة شهري جويلية وأوت، وفق تقديره.

وفي حديثه عن أضاحي العيد، أكد المصدر ذاته أن عدد الخرفان المعدّة للأضاحي تراجع في ولاية الكاف هذه السنة إلى 55 ألف رأس مقابل حوالي 90 الف في السنوات الفارطة، وذلك بسبب النقص الحاصل في المراعي وإجهاض بعض الحيوانات، مشيرا إلى أن انخفاض الإنتاج أدى إلى ارتفاع الكلفة وإلى الترفيع في أسعار بيع الخرفان في الأسواق بشكل لافت.

ومن جهة أخرى، دعا الحيدري الفلاحين الى عدم اللهفة على شراء البذور من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، قائلا إنه لا بدّ من احترام مسالك التوزيع وانتظار توفّر البذور في المسالك الرسمية وبالاسعار المتداولة لاقتنائها سيما وان أسعارها أقل مما هو متداول في الأسواق السوداء، على حد تعبيره.