رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية

استقبل إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 19 جوان 2023 بقصر باردو مهدي الفخفاخ رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، وذلك بحضور محمد أمين الورغي نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.



وأشار رئيس الغرفة الى الأهمية التي يكتسيها قطاع البناء ومساهمته في الناتج الداخلي الخام وتوفير مواطن الشغل. وأبرز المشاغل والصعوبات التي يعترضها، مشيرا بالخصوص الى الديون العمومية التي تسبّبت في تعطيل العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما ساهم في تعثّر عدة مشاريع تحصّلت على تمويلات خارجية ولم يتم اطلاقها بعد.

وأكّد رئيس الغرفة ضرورة إقرار إجراءات تحد من مشاركة المؤسسات الأجنبية، ودعوتها الى الانخراط في شراكات مع مؤسسات محلية لتجنب استغلال المؤسسات الصغرى على وجه المناولة.



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وأشار من جهة أخرى الى أهمية إقرار البطاقة المهنية التي تخوّل وحدها الحصول على التراخيص القانونية لتعاطي المهنة في ظل هيمنة الممارسة العشوائية، وما لها من انعكاسات على سلامة العمّال وانعدام الجودة.

كما أبرز ما يتطلّبه البعث العقاري من إصلاحات، وتقدّم في هذا الاطار بعديد المقترحات وخاصة منها المتعلقة بمزيد تفعيل الشراكات والمعاهدات مع الجانبين الأوروبي والكندي والتي تؤطّر هجرة الشباب من اليد العاملة المختصّة.

وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية القطاع ومساهمته في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال علاقته بعديد القطاعات الأخرى.

كما أعرب عن تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل وصعوبات يتعرّض اليها القطاع نتيجة عديد العوامل الداخلية والخارجية. وأكّد استعداد مجلس نواب الشعب لمزيد الإصغاء الى الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، وتشريكها لاسيما على مستوى اللجان المعنية وخلال سن التشريعات ذات العلاقة.