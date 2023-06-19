التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024 في الكرة الطائرة: المنتخب التونسي في المجموعة الثانية

يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة غمار التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 ضمن المجموعة الثانية، الى جانب منتخبات اليابان والولايات المتحدة وسلوفينيا وصربيا وتركيا ومصر وفنلندا.



وستدور فعاليات التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 في اليابان في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر الى 8 اكتوبر المقبلين.

وفي ما يلي تركيبة المجموعات، حسب ما أفرزته عملية القرعة :



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المجموعة الأولى : البرازيل - ايطاليا - ايران - كوبا - أوكرانيا - ألمانيا - تشيكيا - قطر

المجموعة الثانية : اليابان - الولايات المتحدة - سلوفينيا - صربيا - تركيا - تونس - مصر - فنلندا

المجموعة الثالثة : الصين - بولونيا - الأرجنتين - هولندا - كندا - المكسيك - بلجيكا - بلغاريا

