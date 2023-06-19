توزر: تنفيذ حملة ترويجية للسياحة التونسيّة بالمعبر الحدودي حزوة

انطلقت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر في تنفيذ حملة ترويجيّة للسياحة التونسية بالمعبر الحدودي حزوة من ولاية توزر من خلال استقبال السياح الجزائريين الوافدين عبر المعبر وتعريفهم بالوجهة السياحية التونسية ومميّزاتها وأهم المواقع فيها، حسب المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.



وبيّن صوف في تصرح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّ الحملة تنتظم بإشراف الديوان الوطني للسياحة التونسية وبالشراكة مع ديوان المعابر البريّة وديوان التونسيين بالخارج، وبمساهمة خاصة من بعض الجمعيات والمنظمات، ودار الشباب حزوة، وستتواصل بتنفيذ أنشطة متنوعة بغاية حسن استقبال الوافدين الجزائريين والتعريف بالوجهة السياحية التونسية من خلال توزيع مطويات حول أبرز المواقع السياحة في الجهة والمواقع التونسية بصفة أشمل.





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وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ الحملة الترويجية تخلّلها نشاط تحسيسي مروري أمّنه المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، مبيّنا أن ولاية توزر تعتبر منفذا رئيسيا لدخول السائح الجزائري الذي يحتل المركز الرابع من حيث السياح الوافدين على المناطق الساحلية، ويتميز بزياراته المتكرّرة لبلادنا، وفق تأكيده.