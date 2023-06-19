وزارة الداخلية: تعرض عون امن الى الطعن بآلة حادة أمام سفارة البرازيل بالبحيرة1 بالعاصمة

تعرض عون أمن صباح اليوم الاثنين أمام سفارة البرازيل بالبحيرة 1 للطعن بآلة حادة من قبل شخص كان عون الامن يتحرى معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.



واضاف البلاغ انه تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال الأبحاث معه.

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واضاف البلاغ انه تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال الأبحاث معه.

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وكان مصدر أمني متواجد على عين المكان، أفاد موفدة (وات) بتعرض عون أمن الى عملية طعن امام مقر سفارة البرازيل بمنطقة البحيرة بالعاصمة كما تم سماع دوي اطلاق رصاص وفق شهود عيان.

وقد طوقت الوحدات الامنية المتواجدة بكثافة، مكان السفارة واغلقت منافذ النهج المؤدي اليها من الجانبين .