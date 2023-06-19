Babnet

وزارة الداخلية: تعرض عون امن الى الطعن بآلة حادة أمام سفارة البرازيل بالبحيرة1 بالعاصمة

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 12:05 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تعرض عون أمن صباح اليوم الاثنين أمام سفارة البرازيل بالبحيرة 1 للطعن بآلة حادة من قبل شخص كان عون الامن يتحرى معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

واضاف البلاغ انه تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال الأبحاث معه.
أخبار ذات صلة:
البحيرة1: عون امن يتعرض للطعن امام سفارة البرازيل بالعاصمة ...

...

وكان مصدر أمني متواجد على عين المكان، أفاد موفدة (وات) بتعرض عون أمن الى عملية طعن امام مقر سفارة البرازيل بمنطقة البحيرة بالعاصمة كما تم سماع دوي اطلاق رصاص وفق شهود عيان.
وقد طوقت الوحدات الامنية المتواجدة بكثافة، مكان السفارة واغلقت منافذ النهج المؤدي اليها من الجانبين .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268559


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:43 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2337°-2439°-2539°-2735°-26
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*